إيناس النجار تحبس الأنفاس بطلة جريئة جدًا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية إيناس النجار جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إيناس ظهرت في الصور في حفل زفاف الفنانة هبة السيسي، والذي أقيم في الساحل الشمالي، واختارت لها إيناس ملابس ملفتة، حيث ارتدت شورت أبيض قصير وتوب من نفس اللون كشف عن جسدها.

الصور ظهرت فيها أيضا سوار النجار شقيقة إيناس والفنانة إنجي شرف، ولكن طلة إيناس بدت ملفتة بشكل واضح جدا، وتلقت الفنانة عدد هائل من تعليقات الجمهور بشأن طلتها، التي اعتبرها الجمهور جريئة جدا.

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ملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي احتفلت بزفافها على شاطئ تراسينا مرسيليا، وحضر الحفل عدد من النجوم ومنهم ومنهم المطربة مروة نصر وزوجها المنتج محمد علام، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، منة فضالي، نرمين ماهر وزوجها، رامي وحيد، أحمد فريد، هاني أبو النجا، إنجي شرف، خبيرة التجميل إيمان العبد.

يُذكر أن إيناس النجار أيضا عقدت قرانها على رجل الأعمال محمد محفوظ وانفصلت عنه بعد شهر واحد وذلك عام 2016، وأكدت أنه كان زواج صالونات دون حب، ولم تذكر أسباب الطلاق مكتفية بجملة «كل شيء قسمة ونصيب».