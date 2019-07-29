شاهد الفيديو.. سقوط النجم فيجاي ديفيراكوندا بعدما جذبه مُعجب من قدمه

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعرض الممثل الهندي فيجاي ديفيراكوندا لموقف محرج أثناء تقديمه عرضًا ترويجياً، حيث سقط على الأرض بعدما قام بجذبه واحد من الجماهير من قدميه بشكل غريب وسريع.

ويشير موقع pinkvilla أن ديفيراكوندا يتمتع بجيش متزايد من محبيه في الجنوب، حيث يستحوذ ممثل التيلجو ، الذي أدهش الجميع مع بمهارته التمثيلية مع عرض فيلمه الأخير أرجون ريدي الذي غزا الشاشات عام 2017.

مؤخراً، شوهد الممثل وهو يشارك الشاشة مع راشميكا ماندانا في فيلمه التيلجو الجديد “عزيزي الرفيق”قبل صدوره ، شوهد الممثلون وهم يروجون للفيلم في عدة مدن، في بنجالورو وكوتشي وتشيناي، وخلال أحد هذه الفعاليات الترويجية، حدث ما لم يكن بالحسبان.

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في مقطع فيديو ظهر حديثاً، يظهر الممثل الذي يخطب في حشد كبير، عندما خرج شخص من مكانهواندفع ناحية الممثل، وأمسك بقدميه، والممثل غير مدرك ما يحدث، ثم بعد ذلك سقط على الار، لكنسرعان من تدخت الجماهير وساعدته في الوقوف وتخليصه من الشاب، وطرده خارج المسرح.

من المتوقع أن يطلق فيلم “عزيزي الرفيق” 27 يوليو في دور السينما بأربع لغات ، التيلجو والتاميل والمالايالامية والكانادا، كما أكدت المخرج كاران جوهر مؤخرًا أن “عزيزي الرفيق” سيظهر مجددًا باللغة الهندية. ت