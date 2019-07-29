منى الشاذلي تروّج للموسم الجديد من برنامجها بجلسة تصوير بيضاء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت الإعلامية المصرية منى الشاذلي لجلسة تصوير حديثة للترويج للموسم الجديد من برنامجها “معكم”، والذي يعرض على شاشة قنوات CBC.

الإعلامية المصرية ظهرت في الجلسة بإطلالة بيضاء كلاسيكية، وكانت جالسة على كرسي باللون الأبيض أيضا، وقد غلب على الجلسة أجواء المرح، حيث ظهرت منى وهي تضحك بشدة.

الإعلامية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “موسم جديد.. بدايته ضحكة طالعه م القلب” استنونا #معكم_منى_الشاذلي #منى_الشاذلي”.

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وكشفت منى الشاذلي عن أولى الفنانات التي ستحل ضيفة على برنامجها في موسمه الجديد، وهي الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز.

ويعد هذا اللقاء هو عودة للفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد غياب عن الإعلام لمدة 17 عامًا، وتطل الفنانة على جمهورها بإطلالة مختلفة حيث بدت أكثر مرحا بفستان من الشيفون المنقوش بحمالات وبدت فيه بوزن زائد بعض الشيء.

وخلال الحلقة تظهر الفنانة ياسمين عبدالعزيز بشكل مختلف، وتكشف أسرارا جديدة عن حياتها الخاصة وبعض أعمالها الفنية.