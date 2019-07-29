ريهام سعيد تروي تفاصيل معاناتها مع المرض: مناخيري ممكن تقع في أي لحظة!

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تفاصيل حالتها الصحية، ومعاناتها بعد العملية الجراحية التي أجرتها للتخلص من الميكروب الذي أصابها.

الإعلامية المصرية قالت، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنها أصيبت بميكروب في أنفها، وأن هذه المنطقة من الوجه يتم تسميتها مثلت الموت، وذلك لأنها لا تتغذى بالدم، مما يصعب علاجها من أي ميكروب، لافتة إلى أن الأطباء لم يتفقوا على سبب المرض، إلا أنهم وضعوا بعض التفسيرات لذلك، حيث فسر البعض أن سبب الإصابة، هو انتقال بكتيريا من الأسنان لها، أو بسبب الجراحة التي أجريت لها من 12 عامًا لتعديل الحاجز الأنفي.

واضافت أن الأطباء لم يهتموا كثيرًا بمعرفة سبب مرضها، لأن تركيزهم كان مُنصب على إيجاد طريقة لعلاج ذلك الميكروب، الذي ظلت تعاني منه لمدة 4 شهور قبل إجراء الجراحة، مشيرة إلى أن الطبيب أكد لها بأن لا سبيل لعلاج هذا الميكروب، إلا بإزالة الأنف كاملة، والعيش لمدة 6 أشهر بدونها تمامًا.

وتابعت أنها تحسست وجهها بعد إجراء الجراحة، إلا أنها فوجئت بأن أنفها كما هي، وفسر لها الطبيب ذلك بأنه قام ببناء أنف بديلة بواسطة غضاريف أذنيها، وذلك لتحسين مظهرها خوفًا عليها من الاكتئاب أو الانتحار نتيجة ذلك، لافتة إلى أنها ظلت لمدة شهر كامل في المستشفى تحت الرعاية الطبية الدقيقة، لملاحظة مدى استجابة أنفها للغضاريف الجديدة.

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وعن مظهر أنفها الجديد، قالت: “مناخيري الجديدة معوجة، وفتحة أكبر من التانية، وصوتي متغير ومخنفة، بس تمام”، مشيرة إلى أنها أصبحت تتنفس بصعوبة بسبب صغر فتحات أنفها، بالإضافة إلى أنها أصبحت ضعيفة السمع، بسبب إزالة جزء من غضاريف أذنيها.

وأكدت أنها ممنوعة من القفز أو الضغط على أنفها للتخلص من المخاط، أو حتى ركوب سيارة في طريق يمتلىء بالمطبات، خوفًا من سقوط أنفها، قائلة: “لو نفيت أو جريت أو ركبت عربية واتعرضت لمطبات مناخيري هتقع”.

فمازحها عمرو أديب بأن نصحها بعدم مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، قائلا: “علشان انتي زملكاوية زيي فخلي بالك من نفسك وانتي بتتفرجي على ماتش الزمالك والأهلي بكرا.. عشان مناخيرك متقعش لو اتعصبتي أو غيره”.