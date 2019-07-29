- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
على الرغم من تسليط الأضواء على الفنان المصري أحمد الفيشاوي، خلال جنازة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، إلا أن البعض لا يعلم أن له شقيق أصغر يدعى عمر.
وقال الإعلامي محمود سعد، خلال حلقة برنامج “باب الخلق”، والمذاع عبر فضائية “النهار”، أن عمر، تواجد يوم تشييع والده وكان في غاية التأثر والحزن ولم يتم تسليط الضوء عليه بشكل واضح لأنه لا يحب الظهور على الاعلام إلا أنه بقي بجوار والدته ويساعد شقيقه.
كما تحدث عن الفنان الراحل فاروق والفيشاوي،، قائلًا: “فاروق لم يقصر أبدا مع ابنه عمر بسبب ظروفه الخاصة.. وأنا أشهد بذلك لأنه مش الشخصية اللي تتخلى عن مسئولياتها”.
وعمر هو ابن الفنان الراحل من زوجته الفنانة سمية الألفي، وشقيق الفنان أحمد الفيشاوي، ويعيش مع والدته ويظهر معها أحياناً في بعض المناسبات الاجتماعية.
درس إدارة الأعمال وتولى لفترة إدارة أعمال شقيقه أحمد، لكنه لم يستمر طويلاً في العمل معه، والده كان دائما يصفه بأنه عاقل وحكيم ومتزن في تصرفاته أكثر من شقيقه الأكبر.
وكان آخر ظهور إعلامي لعمر الفيشاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي في أثناء استضافتها لوالده في أكتوبر الماضي، بعد إعلان إصابته بالسرطان.
كانت هذه تفاصيل خبر سر عدم ظهور عمر نجل الفنان فاروق الفيشاوي في جنازته.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.