محمد منير يحيي حفل ختام مهرجان جرش في الأردن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد منير حفلا غنائيا كبيرا في الأردن، ضمن فعاليات مهرجان “جرش” للثقافة والفنون بالأردن في دورته الرابعة والثلاثين.

ويشهد الحفل، الذي أقيم مساء السبت 27 يوليو على المسرح الجنوبي بالمدينة الأثرية، عودة منير للمشاركة بالمهرجان بعد غياب ما يقرب من 17 عاما.

منير بدأ حفله بأغنيته الشهيرة “بلادي يا عرب”، التي أشعلت حماس الجمهور، وتفاعل مع كلمات الأغنية، وعقب انتهائه ظل الجمهور يردد “بنحبك يا منير”.

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الفنان المصري قدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه، ومن بينها “يا رمان”، و”قلبي مساكن شعبية”، وأغنية “أنا بعشق البحر”، وغيرها.

أحد الحضور أهدى الفنان المصري الشماغ الأحمر “الكوفية الأردنية”، ووضعها فوق رأسه وسط صيحات وتصفيق الجمهور.

وعقب انتهاء الحفل، صعد وزير الثقافة الأردني ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور محمد أبو رمان، والمدير التنفيذي لمهرجان “جرش” أيمن سماوي، وسلما منير درع المهرجان.

وكان الفنان المصري محمد منير قد أطلق مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم “مهموم”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر “يوتيوب”، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.