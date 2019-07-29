محمود العسيلى يحيي حفلاً غنائياً فى الساحل الشمالى تحت شعار «كامل العدد».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمود العسيلى، حفلاً غنائياً فى الساحل الشمالى، وسط حضور جماهيري كبير، حيث وضع مسئولي الحفل لافتة “كامل العدد”، بعد الإقبال الكبير من قبل الجمهور لمشاهدة العسيلى والاستماع والرقص على أغنياته.

وقدم العسيلى خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته مثل “يا ناس”، “ملايين”، “فى حتة تانية”، “حلم بعيد”، “اتت تقدر”، “وجع الهوى”، “تررم”، “فوقى”، “سهلة وبسيطة”، فضلا عن تلبية رغبة الجمهور فى تقديم كل الأغنيات التى يحبونها.

يذكر أن الفنان المصري محمود العسيلى يستعد لطرح كليب جديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع علي فتح الله، ومن المقرر أن يتم طرحها في شهر أغسطس المقبل.

Advertisements

وكان محمود العسيلي قد أثار غضب جمهوره بشدة بعد تداول مقطع فيديو من إحدى حفلاته، ظهر فيه وهو يرفض التصوير مع معجب بطريقة غير لائقة.

فعندما طلب أحد المعجبين من العسيلي التصوير معه، رد عليه الفنان بقوله: “هو حضرتك معاك واسطة ولا حاجة؟ جامد جدا مثلا؟.. ولا أنت بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها”.

واعتذر العسيلي عما بدر منه، قائلا: ““أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة. أنا اسف مرة تانية”.

وأضاف: “النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور ٣ مرات برا المايك، ولكن هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف اغني، فللأسف قلتله كدة بحسن نية وللأسف كل الكلام دة مش باين في الفيديو. اعتذار”.