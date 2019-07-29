دنيا بطمة تتألق بإطلالة عروس في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة لجلسة تصوير حديثة، شاركت جمهورها بمجموعة صور منها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

دنيا تألقت في الجلسة بإطلالة عروس، حيث أطلت بقفطان عروس شديد الأناقة، من توقيع المصممة سعيدة ميري، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها بلمسات خبيرة التجميل فردوس.

الفنانة المغربية أطلت بقصة شعر مميزة، ووضعت تاج فضي فوق رأسها أظهرها بإطلالة أميرة، وأكملت إطلالتها بمجموعة مجوهرات مميزة.

الفنانة علقت على الصور بقولها: “مساء الاناقة البرنسيسية الشوتنغ البرنسيسي لكلكشن العروس 2019.. شكرًا للزيانه على إبداعها من كل النواحي ما شاء الله وتعاملها وطيبة قلبها قفطان العروس واكسسوارات وتسريحتي ابداع @saidamiriofficiel يعطيك الصحه حبيبتي”.

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وكانت دنيا بطمة قد تعرضت لإحراج شديد مؤخرا بسبب ما فعله زوجها المنتج البحريني محمد الترك، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش الحفل الذي أحيته في مهرجان إفران الدولي في المغرب.

زوج الفنانة المغربية انفعل على الصحفيين بالمؤتمر بعد طرح سؤال خاص بخلافها مع المغنية المغربية سعيدة شرف، مؤكدا أن دنيا لن تقبل طرح أسئلة لا ترتبط بمشاركتها في المهرجان.

وأضاف أنها ترفض أي أسئلة ترتبط بحياتها الشخصية، قائلا: “أي سؤال خارج هذا النطاق سيحذف ولن تتم الإجابة عنه، واللي مش عاجبه ممكن يمشي من المؤتمر”.

فاحتج الصحفيين قائلين: ”هذا ليس مؤتمرًا صحفيًا“، وسأله أحد الصحفيين: ”من سيادتك عرفنا بنفسك؟“، فرد: ”أنا محمد الترك مدير أعمال دنيا بطمة“.

ومن جانبها حاولت دنيا تهدئة الأجواء، وأوضحت أنها ترفض التحدث عن حياتها الخاصة بعدما طالتها الكثير من الشائعات.

وأكدت أنها تفضل التركيز على أعمالها الفنية، معربة عن سعادتها بالحضور إلى المدينة المغربية وواصفة المشاكل التي واجهتها بالتافهة.