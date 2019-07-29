عزاء الفنان فاروق الفيشاوي بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

تلقى الفنان الشاب أحمد الفيشاوي عزاء والده الفنان فاروق الفيشاوي بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وقد حرص على حضور العزاء عدد كبير من الفنانين من أصدقاء الفنان ومنهم أشرف زكي، هادي الجيار، رانيا فريد شوقي، دنيا عبدالعزيز، وإلهام شاهين.

وحضر أيضا الإعلامي وائل الإبراشي، علاء مرسي، كمال أبو رية، عماد رشاد، إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، دلال عبدالعزيز، الإعلامية هالة سرحان.

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وحضر أيضا هاني مهنا، محمد صبحي، نبيل الحلفاوي، خالد زكي، إيهاب فهمي، ودرة، وعزت العلايلي، ومحمد الشقنقيري.

الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في 25 يوليو، بعد أن دخل في غيبوبة كبدية، وقد أصيب قبل أشهر بمرض السرطان.

الفيشاوي قد أوصى ابنه وعائلته قبل وفاته أن يتم دفنه في مقابر العائلة بمحافظة المنوفية، وبالفعل تم ذلك، وحضر الجنازة عدد من أصدقاء الفيشاوي ومنهم أحمد داوود، محمد ممدوح، وعمرو يوسف.