نقابة الممثلين تصدر بيانا للرد على الإساءة لفاروق الفيشاوي بعد وفاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، بيانا صحفيا للرد على الإساءة التي وجهت للفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي، من أحد المواقع الصحفية، بعد وفاته.

وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: “أثار ما نشر عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عقب وفاته ألم واستياء جموع الفنانين المصريين، حيث أنه يعرض بسمعة الفنان الراحل في إصرار يدل عليه وضع صورته بوضوح وفجاجة على الغلاف وعنونته بجمل صادمة عن فنان كبير ترك أثرا إيجابيا في نفوس الملايين على مدار عقود من الإبداع الراقي”.

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وأضاف: “والمؤلم حقا أنه يأتي ذلك عن طريق مؤسسة صحفية عريقة نحترمها جميعا وفي توقيت صعب فلم يمر على وفاة الفنان الراحل ساعات، وهو ما يتنافى مع التعاليم الدينية التي تحمي حرمة المتوفي وتدعو لذكر مآثره وعدم ذكر ما دون ذلك أو التجاوز في حقه مما يعرض مشاعر ذويه للإيذاء وأقل ما يوصف به هذا أنه قسوة وعنف من نوع خاص فالعنف ليس فقط هو العنف الجسدي كما أن حرية الصحافة لا يمكن أن تتعارض أبدا مع الأعراف والحريات الشخصة والحرمات”.

واختتم البيان: “في النهاية يجب أن نتذكر دوما أنه على مدار أجيال وأجيال والصحافة والفن وجهان لعملة واحدة، فكلاهما يحقق اتصالا جماهيريا واسعا ويؤثر في قطاع كبير من الشعب المصري، لذا يجب أن لا نتوقف عند أمور أو أحداث لا علاقة لها بأهدافنا الإيجابية المشتركة، وعلى رأسها نشر وترسيخ ثقافة قوى الفن الناعمة والارتقاء بالوعي العام في مواجهة التحديات التي تخوضها مصر”.