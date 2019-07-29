إليسا تختتم أعياد بيروت بحفل ضخم وناصيف زيتون يشاركها الغناء على المسرح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختتمت النجمة اللبنانية إليسا فعاليات مهرجان أعياد بيروت في دورته السابعة بحفل غنائي ضخم، حضره حشد من محبيها، بالإضافة لعدد من مشاهير لبنان.

إليسا اشرقت على المسرح بطلّة فضية لمعت بها في سماء بيروت، حيث تألقت بفستان فضي قصير، حيث الهبت الفنانة الأجواء باختيارها لأغنية «بكرا بتشرق شمس العيد» للنجمة اللبنانية الراحلة صباح لافتتاح الحفل.

باقة من أجمل أغانيها الحماسية والرومانسية، اطربت بها إليسا الحضور، وكانت المفاجأة، عند صعود الفنان السوري ناصيف زيتون ليشارك النجمة اللبنانية في تقديم أغنيتها الرومانسية الشهيرة «عبالي حبيبي».

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نجم ستار أكاديمي لم يكن مفاجأة الحفل الوحيدة، حيث اختارت إليسا، الفنانة اللبنانية الصاعدة ماريتا الحلاني، نجلة النجم عاصي الحلاني، لتشاركها تقديم أغنية «يا مرايتي».

وبفستان ذهبي براق، اشعلت إليسا أجواء الحفل في طلّة ثانية، قدمت بها ميدلي راقص برفقة فرقة استعراضية، وهي اللوحة الفنية التي ابهرت الحضور.

من ناحية أخرى، اعلنت إليسا اعتذارها عن المشاركة في الموسم الجديد من برنامج The Voice، بتدوينة كتبت فيها: « لم يتم الاتصال بي للموسم الجديد، ولكن حتى إذا اتصلوا بي، سأعتذر لأنني مشغول بألبومي هذا العام»، كما كشفت عن تجهيزها لأغنية جديدة تفوم على فكرة جريئة، تتعاون فيها مع الشاعر المصري بهاء الدين محمد، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام.

يُذكر أن إليسا تستعد لاحياء حفل غنائي يوم 31 يوليو الجاري ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي بتونس.