إيرادات السينما الأمريكية.. "الأسد الملك" في الصدارة و"الزحف" يتذيل

احتفظ فيلم "الأسد الملك" بتحقيق أعلى الإيرادات في السينما الأمريكية، متربعا على عرش شباك التذاكر برصيد 350 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، ليصبح إجمالي إيراداته في السوق المحلي منذ طرحه 612 مليون دولار مقابل إيرادات عالمية 963 مليون دولار.



وجاء فيلم المخرج كوينتن تارانتينو، والذي يحمل عنوان "حدث ذات مرة في هوليوود" في المركز الثاني بإيرادات 75.5 مليون دولار مع اقتراب نهاية الأسبوع.

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وتراجع فيلم "سبايدر مان بعيدا عن المنزل" للمرتبة الثالثة برصيد 12.2 مليون دولار، ليصبح إجمالي ماحققه في 4 أسابيع 344 مليون دولار.

وفي المركز الرابع، حقق فيلم "توي ستوري4" من ديزني 10 ملايين دولار في أسبوعه السادس، ما رفع إيراداته في أمريكا الشمالية إلى 395 مليون دولار، بينما حقق الفيلم 19 مليون دولار في نهاية هذا الأسبوع في شباك التذاكر العالمي، ووصلت مبيعات التذاكر إلى 522 مليون دولار في الخارج و918 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

واحتل فيلم "الزحف" المرتبة الخامسة بمبلغ 4 ملايين دولار مقابل إجمالي محلي قدره 31 مليون دولار.