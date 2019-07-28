شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أبرز الكليبات التي تطرح في شهر أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد شهر أغسطس المقبل منافسة قوية بين عدد نجوم الغناء، وطرح العديد من الكليبات والأغنيات الجديدة سواء أغانى من الألبومات أوسينجل، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر كليبات شهر أغسطس لنجوم الغناء .

حمادة هلال:

بعد نجاح مسلسله الرمضانى "ابن أصول"، يتعاون النجم حمادة هلال مع الشاعر الغنائى هانى فؤاد بكليب جديد يحمل اسم "صباح الفل"، وهو من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع طارق عبد الجابر، ومن المقرر أن يتم طرحه في أغسطس .



حمادة هلال

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مى كساب:

انتهت الفنانة مى كساب بمشاركة ستونة من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم " البٌنية " ضمن أغانى ألبومها الجديد، ومن المقرر طرح الكليب خلال عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان أوكا وأورتيجا، وإخراج كامبا".



مي كساب

رامى صبرى :

انتهى المطرب رامى صبرى ينتهى تصوير كليب جديد يحمل عنوان "بقابل ناس" ضمن أغانى ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات أحمد على موسي، وألحان رامى صبرى، وتوزيع طارق مدكور، ومن المقرر أن يتم طرحها في منتصف أغسطس المقبل، بعد طرح الألبوم في 1 أغسطس.



رامى صبرى

أحمد العطار:

انتهى المطرب أحمد العطار من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "الله ع الحياة"، والأغنية من كلمات هانى فؤاد، وألحان محمد مجدى، وتوزيع طارق عبد الجابر.



أحمد العطار

محمود العسيلى:

يستعد المطرب محمود العسيلى، لطرح كليب جديد ولم يكشف عن اسم أغنية حتى تكون مفأجاة للجمهور، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله، ومن المقرر أن يتم طرحها في شهر أغسطس المقبل.