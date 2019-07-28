شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان ينتهى من دوبلاج "ولاد رزق 2" قبل طرحه بدور السينما 8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج طارق العريان من دوبلاج فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" تمهيدا لعرضه 8 أغسطس المقبل، ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.

طرح القائمون على فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" البرومو الرسمى للعمل، وخطفت مشاهد الأكشن ومطاردات السيارات أنظارالجمهورعند مشاهدة البرومو لاسيما أنها تم تنفيذها بأحدث التقنيات.

وكشف البرومو عن 5 من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال أحداث الفيلم وهم: خالد الصاوى، آياد نصار، باسم سمرة، ريم مصطفى وغادة عادل التى اختتمت بمشهدها البرومو، كما يوجد عدد آخر من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف ولكن لم يكشف عنهم البرومو من أجل مفاجأة الجمهور بهم بعد عرض الفيلم.

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"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.