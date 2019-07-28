رابح صقر يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير بندر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر الفنان السعودي رابح صقر، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة عزى بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير بندر.

كتب صقر: "أعزي مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان والأسرة الحاكمة وأبناء وبنات المرحوم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز، سائلاً المولى أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته".

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانًا لوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وجاء في البيان بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد: "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".​