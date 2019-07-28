بالصور.. نجوم الفن يعلقون على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهت منذ قليل، مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، وفاز فيها النادي الأهلي بهدف نظيف، للاعب علي معلول.

وعلق عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على نتيجة المباراة، فكتب الفنان أحمد السعدني عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "طاهر أبو زيد وحسين السيد يبعثان من جديد".

كما علق في "تغريدة" أخرى: "قولتلي لو هفني الشوق أطلعلك فوق، وطلعتلك ونزلتك، إني أكسبك بقى كمان في ماتش تحصيل حاصل ده التاتش الاهلاوي".

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فيما علق الملحن عزيز الشافعي، عبر تويتر: "وإحنا بنخسر الدوري بسبب خطأ لعمر صلاح ف ماتش الجونة، وبيدخل فينا جول من الأهلي نتيجة خطأ متكرر لعماد السيد، و في نفس الوقت محمد الشناوي بينقذ مرماه أكتر من مرة".

وتابع: "يا ريت محدش ينسى إننا بعنا أحمد الشناوي من غير ما يبقى عندنا بديل على نفس المستوى في التلات حراس بتوعنا".

بينما علق الفنان يوسف الشريف، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "ألف مبروك للأهلي، وهاردلك للزمالك".

وعلقت الفنانة ياسمين علواني، عبر صفحتها بتويتر: "مبروك فوز النادي الأهلي بالقمة والدوري، وهاردلك الزمالك".