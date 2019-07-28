بالصور.. الفخراني وبوسي ووحيد حامد وليلى علوي في عزاء فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء في الفنان فاروق الفيشاوي، والذي رحل عن عالمنا منذ أيام، بعد صراع مع مرض السرطان.

ويتلقي الفنان أحمد الفيشاوي، وشقيقه عمر الفيشاوي، العزاء في والدهما بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوافد عدد من نجوم الفن، على سرادق العزاء منذ قليل، أبرزهم الفنان يحيى الفخراني، الفنانة سهير المرشدي، الفنانة بوسي وابنتها الفنانة مي نور الشريف، الفنان خالد زكي، الفنانة صفاء أبو السعود، وابنة شقيقتها الفنانة أروى جودة.

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كما حضر العزاء المنتج عادل أديب، وزوجته الفنانة منال سلامة، الفنان أحمد آدم، الفنان عمرو عبدالجليل، المخرجة كاملة أبو ذكري، حمدين صباحي، الشيخ ياسين التهامي، الفنان مجدي كامل، الفنانة روبي، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة وفاء عامر.

كذلك حضر الفنان محمد أبو داوود، الفنان نضال الشافعي، الفنان حسام داغر، الفنان شعبان عبدالرحيم، الفنان سامي مغاوري، الفنانة فردوس عبدالحميد، الفنان محمد عبدالحافظ، الفنانة لبلبة.

كما حضر العزاء الكاتب الكبير وحيد حامد، والمخرج طارق العريان، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة ليلى علوي، الفنانة نجوى فؤاد، المطربة شذى، الفنانة رجاء الجداوي، الفنان علي ربيع، المخرج مجدي الهواري، الفنانة مروة عبدالمنعم.

كذلك حضر العزاء الفنان أحمد ماهر، ونجله الفنان محمد أحمد ماهر، الفنان أشرف طلبة، الفنان صبري عبدالمنعم، الفنان خالد سرحان، الفنانة مادلين طبر، الفنانة نبيلة عبيد.

ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، عن عالمنا يوم 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفن بمقابر الأسرة بالمنوفية.