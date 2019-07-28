أحلام وأنغام تطلبان الدعاء لفجر السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشرت الفنانة أحلام، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تغريدة طلبت فيها الدعاء للإعلامية الكويتية فجر السعيد.

وكتبت: "رب الناس إذهب الباس إشفِ أنت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاءً لا يغادر سقما، إدعوا لفجر السعيد محتاجة اليوم دعائكم، يارب".

فيما نشرت الفنانة أنغام: "اللهم يا أرحم الراحمين اشفها وارفع عنها المرض، فجر السعيد".

وأكدت بعض وسائل الإعلام الكويتية تعرض السعيد لنزيف داخلي أدخلت على إثره غرفة العناية المركزة، وأن وضعها الصحي غير مستقر.

