طارق العريان يكشف عن البوستر الرسمى لـ"ولاد رزق2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

كشف المخرج طارق العريان عن البوستر الرسمي لفيلم "ولاد رزق 2"، المقرر أن ينافس بموسم عيد الأضحى المقبل.

نشر العريان بوستر الفيلم، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "البوستر الرسمي، ولاد رزق، فيلم عيد الأضحى 2019".

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وطرح القائمون على فيلم "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض" البرومو الرسمي للعمل، وذلك قبل طرحه في السينمات يوم 8 أغسطس المقبل، حيث خطفت مشاهد الأكشن ومطاردات السيارات أنظار الجمهور عند مشاهدة البرومو لاسيما وأن تنفيذها تم بأحدث التقنيات.

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وأصالة نصري ومن تأليف صلاح الجهينى.

والعمل من إخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن. ​