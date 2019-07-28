تراند اليوم : بالفيديو.. ممثلة مغربية توضح حقيقة فيلمها الإباحي مع مغني راب بالإمارات...

بمقطع فيديو، عقبت الممثلة المغربية الشهيرة، مريم حسين، على حكم قضائي إماراتي بحبسها وطردها من الإمارات لمدة 3 أشهر، بتهمة "هتك العرض" بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية، وعاقبتها المحكمة على خلفية فيديو إباحي منسوب إليها مع مغني الراب.

وقالت الفنانة المغربية في تدوينة عبر حسابها على الإنستغرام، “لسة ورانا الاستئناف، وأنا عندي أمل برب العالمين، وعندي أمل بالحكم اللي راح ينصفني، وإن الله يمهل ولا يهمل”.

واعتبر محاميها خليفة المفتول، أن ” وسائل الإعلام روجت لنصف الحقيقة فقط “، مردفا في تغريدة على تويتر أن ” ” محكمة جنح دبي تقضي ببراءة موكلتنا مريم حسين في التهمتين من بين التهم المنسوبة إليها في القضية بينها وبين صالح الجسمي وتقضي بعقوبة مؤقتة في التهمة الثالثة وهو حكم ابتدائي وأولي وليس نهائيا، وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها”.

وكانت محكمة جنح دبي، قد قضت يوم 25 يوليو الجاري، بإبعاد الفنانة المغربية مريم حسين، عن دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 3 أشهر.

وصدر الحكم ضد مريم حسين، عن تهمة هتك العرض مع مغني راب، أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأعلنت المحامية والإعلامية الإماراتية، الدكتورة حوراء موسى، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن محكمة جنح دبي أصدرت حكما اليوم ببراءة موكلها، الإعلامي صالح الجسمي، الشقيق الأكبر للمطرب الإماراتي، حسين الجسمي، مع معاقبة مريم حسين بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.



