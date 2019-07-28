أحمد الكحلاوي برفقة إيهاب فهمي في عزاء فاروق الفيشاوي

ظهر المنشد أحمد الكلاحوي برفقة الفنان إيهاب فهمي في عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والمقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في

الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.

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جدير بالذكر أن تم تشييع جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.