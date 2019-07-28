في حوارها "للوفد" دومينيك حوراني: أستعد لتقديم مسلسل تاريخي.. وإيقاع المهرجانات جذبني

قالت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم مسلسلها التاريخي الجديد، مشيرة إلي أنه سوف يحقق نجاحا كبيرا عند عرضه.

وأضافت " دومينيك" في حوار لـ"بوابة الوفد"، أن تستمع وتعشق لكافة أنواع الغناء ولكن خلال هذه الفترة جذبها إيقاع أغاني المهرجانات، لذلك تقوم خلال هذه الفترة بالتحضير لعدد من اغاني المهرجانات لعرضها خلال الفترة القادمة .

حدثينا عن تجربتك الجديدة مع أغاني المهرجانات؟

حرص على تقديم كافة أنواع الغناء، ولكن خلال هذه الفترة جذبتني اغاني المهرجانات، والتي تتميز بالايقاع وأنا شخصياَ بحب الايقاع وهو أقوي أنواع الاغاني التي تحتاج إلى حركة بشكل مستمر، ولهذا السبب استعد خلال هذه الفترة إلي تقديم مجموعة من أغاني المهرجانات سيتم عرضهم قريبا.

كيف كانت المشاركة في فيلم عمر خريستو؟

كانت تجربة مميزة، وقدمت دور فنانة تستغلها المافيا، وتقوم خلال

الفيلم بالتمثيل والرقص، وتقدم أغنية "إرهاب مافيا فساد" وهى من كلمات وألحان محمد موافى، وكانت تجربة مميزة وحققت نجاحا كبيرا وتفاعل الجمهور مع واغنية "إرهاب مافيا فساد".

حدثينا عن مسلسلك التاريخي الجديد؟

أستعد لتقديم مسلسل تاريخي سوف يعرض قريبا، كما أركز على المشاركة في الدراما الرمضانية للعام القادم؛ خاصة أن تقديم الدرما أمر ممتع.

كما أني أحرص على تقديم الكوميديا حتى ادخل الفرح إلي قلوب الجمهور وافعل ذلك أيضا في كليبات وحفلات وبطبعي أنا محبه للفرح.

ما هي الأعمال الفنية التي حرصتى على متابعتها في رمضان 2019؟

للأسف لم استطيع متابعة المسلسلات بسبب سفري كثيرا وانشغالي في العمل ولكن شاهدت بعضها عبر الأنترنت والسوشيال ميديا.

ولكن بشكل عام الدراما الان اصبحت تقدم حلول لمشاكل يعاني منها مجتماعات وهذا هو الدور الحقيقي للفن.

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من هو الفنان التي تحرص على متابعة معاملة؟

أنا من معجبين ومتابعين الفنان محمد رمضان، لأنه صادق جدا في التمثيل، لذلك احرص على متابعة أعماله.

ما هي الشخصية التي تريدي تجسيدها؟

خلال الفترة الماضية حصرني المخرجين في دور المرأة القوية ولكن أريد تقديم دور المرأة التي تتمتع بالحنان والعطف لأن هذه هي شخصيتي الحقيقية ولكن حتي الآن لم أقوم بتقديم هذا الدور.

ايهما افضل الاغاني السنجل الألبوم الكامل؟

اصبح الكثير من النجوم يعتمدون على تقديم أغاني السنجل لأنها أفضل من ألبوم وتنشر بشكل اسرع خاصة عبر مواقع السوشيال ميديا.

هل يؤثر الفن على حياة الفنان الشخصية؟

تقديم شخصية في عمل فني يتطلب التركيز والاتقان لذلك العمل الفني يؤثر على الفنان الشاطر الذي يتقن الدور بشكل جيد، وهذا دليل نجاح الفنان لذلك يصبح متاثر بالشخصية التي قدمها لفترة بعد انتهاء التصوير .

ما هو الجديد خلال الفترة القادمة؟

أستعد لتقديم مسلسل تاريخي، وطرح أغاني شعبية في بشكل المهرجانات، بجانب تقديم حفلات في لبنان.