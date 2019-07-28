علاء مرسي يصل لعزاء فاروق الفيشاوي

قام الفنان علاء مرسي بتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير فاروق الفيشاوي، في مسجد الشرطة، الشيخ زايد. يذكر أن شيعت جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية. من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية. يشار إلى أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأ الجميع أثناء استلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدًا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.

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