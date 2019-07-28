بالصور.. أشرف زكي يقدم واجب العزاء فى رحيل فاروق الفيشاوي

قدم نقيب الممثلين أشرف زكي، واجب العزاء في النجم الكبير فاروق الفيشاوي، والمقام بمسجد الشرطة، في مدينة الشيخ زايد.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأ الجميع أثناء استلامه لتكريمه

في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.

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جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.