بالصور.. أحمد السقا يقدم واجب العزاء في رحيل فاروق الفيشاوي

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حرص النجم أحمد السقا على تأدية واجب العزاء في الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.
يذكر أن آخر أعمال النجم فاروق الفيشاوي مسرحية "الملك لير"، وهيبطولة كل من يحيى الفخراني، أحمد عزمي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، ناصر سيف، أيمن الشيوي، محمد فهيم، هبة مجدي، حمادة شوشة، ومن إخراج تامر كرم.
جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ67 عامًا.
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