ظهور محمد أبو داوود برفقة هاني عزيز في عزاء فاروق الفيشاوي

قام الفنان محمد ابو داوود برفقة رجل الأعمال هاني عزيز بتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير فاروق الفيشاوي، في مسجد الشرطة، الشيخ زايد.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن

عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.

جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأ الجميع أثناء استلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.