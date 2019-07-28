بالصور.. إنجي المقدم تُشارك بعزاء فاروق الفيشاوي

حضرت الفنانة إنجي المقدم عزاء النجم فاروق الفيشاوي، والمقام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، مساء اليوم الأحد.

يذكر أن شيعت جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، يوم الخميس الماضي

من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

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جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأ الجميع أثناء استلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدًا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.