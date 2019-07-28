بالصور.. رانيا فريد شوقي برفقة إيمي سمير غانم في عزاء فاروق الفيشاوي

قدمت الفنانة رانيا فريد شوقي بصحبة الفنانة إيمي سمير غانم واجب العزاء في النجم الكبير فاروق الفيشاوي، والمقام بمسجد الشرطة، في مدينة الشيخ زايد.
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأالجميع أثناء استلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.
وشيعت جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.
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