نبيل الحلفاوي يحرص على تقديم واجب العزاء في فاروق الفيشاوي

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.
يذكر أن آخر أعمال النجم فاروق الفيشاوي مسرحية "الملك لير"، وهي بطولةكل من يحيى الفخراني، أحمد عزمي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، ناصر سيف، أيمن الشيوي، محمد فهيم، هبة مجدي، حمادة شوشة، ومن إخراج تامر كرم.
جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.
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