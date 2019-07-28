فيديو.. تباين آراء جماهير الأهلي والزمالك قبل قمة الدوري المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباينت آراء جماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة قمة الدوري المصري الممتاز التي ستجمع الفريقين، مساء الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من المسابقة المحلية.
وتوج الأهلي بطلاً للدوري المصري الممتاز للمرة الرابعة توالياً والـ41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 الأربعاء الماضي، في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية.
ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 77 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الوصيف الذي حقق الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3-1.
في المقابل، يدخل الزمالك مباراة القمة بعدما ضمن مقعدا في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد، ما يقلل من أهمية المباراة بالنسبة للغريمين.
"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديو التالي، آراء الجماهير حول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
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