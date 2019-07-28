"المتفائل" يتمرد على المسرح الكلاسيكي في مصر

أكد إسلام إمام، مخرج العرض المسرحي "المتفائل" أن العمل الذي بدأ عرضه، الجمعة، على خشبة المسرح القومي يحمل رؤية بصرية جديدة وغريبة تماماً عن المسرح الكلاسيكي في مصر وشديدة الشبه بما هو موجود في مسارح ديزني.

وتدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال التفاؤل، وهو من إنتاج فرقة المسرح القومي.

وقال مخرج العرض لـ"العين الإخبارية": "استغرق التحضير للمسرحية 5 شهور، وبذل القائمون على العمل بالبيت الفني للمسرح جهداً كبيراً، وتم توفير كل الإمكانيات حتى يخرج العرض بشكل مبهر".





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وأضاف: "بذلت مجهوداً كبيراً في تبسيط النص المسرحي، خاصة أن النص مأخوذ عن عمل كتبه الفرنسي فولتير وتحويله إلى العامية المصرية أمر صعب جداً ولكنه تم بنجاح".

وحول ردود الأفعال التي وصلته عن العمل، قال: "افتتح العرض الجمعة الماضي ورفع المسرح لافتة كامل العدد، وهذا الأمر أسعدني جداً، لأنه يعد دليل نجاح كبير، وقد تلقيت ردود فعل طيبة من الجمهور والنقاد".





وعلّق على صعوبة ترشيح النجوم، قائلاً: "لم أجد صعوبة في ذلك، وبعد الانتهاء من تحضير النص وقع اختياري على سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الموهوبين، وقام كل فنان بدوره على أكمل وجه وهذا سبب النجاح".

العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، إعداد وإخراج إسلام إمام.