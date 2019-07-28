8 مشاهير كادوا أن يفقدوا حياتهم خلال التصوير

للوهلة الأولى يبدو أن الممثلين يحظون بمهنة مثالية، إلا أنها لا تأتي دون مخاطر، فعلى الرغم من أن الاهتمام بسلامتهم في الأفلام والمسلسلات يمثل أولوية إلا أن الأخطاء تحدث لتترك الممثلين بإصابات مهددة.

وهناك تاريخ طويل لممثلين ماتوا خلال التصوير، منهم براندون لي، الذي توفي خلال تصوير فيلم "الغراب The Crow"، والممثل مايكل ديفسون الذي راح ضحية حريق مدمر نشب خلال تصوير فيلم "بروكلين بلا أم Motherless Brooklyn".

وما زالت الحوادث المؤسفة مستمرة، إذ تستعرض صحيفة "إندبندنت" البريطانية في التقرير التالي أبرز الممثلين الذين تعرضوا لإصابات مميتة خلال التصوير لينجوا منها بصعوبة.

1- تشارليز ثيرون





خلال تصوير فيلم "إيون فلوكس Flux" حاولت تشارليز ثيرون أن تنفذ بعض الحركات الخطرة بنفسها، إلا أنها كادت أن تصاب بالشلل خلال قيامها بقفزة خلفية أدت لسقوطها على رقبتها وتأجيل التصوير 8 أسابيع.

2- جاكي شان





يشتهر الممثل الصيني جاكي شان بأدائه الحركات الخطرة بنفسه، الأمر الذي تركه بإصابات كثيرة على مر السنين، أخطرها تلك التي أصيب بها خلال تصوير فيلم "درع الإله Armour of God"، أثناء قيامه بالقفز من أعلى شجرة وصدم رأسه بحجر خلال هبوطه، وهو ما أدى إلى خضوعه إلى عملية جراحية لتغطية ثقب واضح في رأسه.

3- مايكل جي فوكس





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اقترب الممثل الأمريكي مايكل جي فوكس من الموت خلال تصويره الجزء الـ3 من فيلمه الشهير "العودة إلى المستقبل Back to the Future"، إذ كاد أن يموت اختناقا خلال أدائه أحد المشاهد قبل أن ينقذه بقية طاقم العمل، بعد أن أدركوا حدوث خطأ خلال التصوير.

4- أرون بول





خلال تصوير الجزء الأول من مسلسل "اختلال ضال Breaking Bad" عام 2008 سقط أرون بول من أعلى شاحنة خلال تصويره أحد المشاهد، في إصابة كادت أن تودي بحياته.



5- هالي بيري

أثناء قيام الأمريكية هالي بيري بتصوير مشهد قتال في فيلم "المكالمة The Call" صدمت رأسها بأرض خرسانية وفقدت الوعي، وتم تأجيل التصوير حتى تعافيها.

6- توم هانكس





خلال تصوير فيلم "منبوذ Cast Away" أصيب توم هانكس بقطع في رجله، وتطور الأمر ليصاب بعدوى المكورات العنقودية، وتم عزله في المستشفى لمدة 3 أيام كاملة بسبب إصابته المميتة.

7- توم كروز

خلال تصوير فيلم "إيدج أوف تومورو Edge of Tomorrow" ذكرت الممثلة البريطانية إميلي بلنت أنها كادت أن تقتل زميلها توم كروز بسبب قيادتها سيارة لا تمتلك فرامل، انتهت باصطدامها بشجرة.

8- جيسون ستاثام

كاد الممثل البريطاني جيسون ستاثام أن يموت خلال قيادته سيارة لا تمتلك مكابح، لولا قفزه من السيارة خلال تحركها، إلى أن انتهى الأمر بها بالغرق في البحر الأسود، خلال تصوير مشهد في فيلم المرتزقة 3 The Expendables 3".

