شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ترافيس سكوت يطلق كليبه الجديد "WAKE UP" من إخراج جونا هيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمي ترافيس سكوت كليب جديدا حمل اسم "WAKE UP" وهو العمل الذي قام بإخراجه النجم هونا هيل والذي قرر أن يكتب اسمه في أحد الديكورات في بداية الكليب التي تم تقديمه باللونين الأبيض والأسود.

واستطاع كليب "WAKE UP" أن يحقق نسبة مشاهدة عالية خلال يومين فقط، حيث تخطت الـ3.8 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، كما تم تداول العمل عبر صفحات محبي وعشاقي ترافيس سكوت على الـsocial medis .