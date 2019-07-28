شكرا لقرائتكم خبر عن سمية درويش تنتهى من تسجيل أغنية بألبومها الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة سمية درويش، من تسجيل أغنية جديدة ولم تستقر على اسمها حتى الآن ولكن تحمل طابع الشعبى وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، والمقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد.

من ناحية أخرى تواصل سمية درويش حاليًا تسجيل ألبومها الجديد والذى يضم 8 أغنيات، بعد أن تم اختيار الأغنيات التى سيتم تسجيلها، ومن المقرر طرحه الألبوم في إجازة نصف العام.

يذكر آن أخر أعمال سمية درويش كليب "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، وإخراج نبيل مكاوي، وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".