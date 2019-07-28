شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى وإيمى ودنيا سمير غانم وأحمد السعدنى يشاركون فى عزاء فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من نجوم الفن على مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، منهم محمد صبحى، نبيل الحلفاوى، ريهام عبد الغفور، شهيرة، إيمى سمير غانم، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، هند عبد الحليم، المخرج أحمد صقر، دنيا عبد العزيز، كمال أبو رية، أحمد السعدنى، الشيخ محمود ياسين التهامى، وأحمد فهمى.

وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ الدقائق الأولى، منهم أحمد السقا، هانى مهنا، حسن الرداد، محمد الشقنقيرى، إلهام شاهين، فيفى عبده، هالة سرحان، عماد رشاد، أشرف زكى، أحمد بدير، فتوح أحمد، يسرى نصر الله، أشرف عبد الغفور، المخرج محمد العدل.

وشُيعت جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى يوم الخميس الماضى من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم نادية الجندى، ونجلاء بدر، رانيا فريد شوقى، ماجدة زكى، نادية الجندى، شهيرة، وعمرو محمود ياسين، وفاء عامر، إلهام شاهين، هالة صدقى، هنادى مهنى، محمد هنيدى، اسر ياسين، أكرم حسنى، احمد عبد العزيز، عماد رشاد،، نهال عنبر، والإعلامى عمرو الليثى، سيد رجب، أحمد داوود، محمد ممدوح، عمرو يوسف، نبيل الحلفاوى، هانى مهنى، سامح الصريطى، رجاء الجداوى، ودنيا عبد العزيز، وغيرهم.

ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى يوم الخميس الماضى، عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان الذى أعلن إصابته به لجمهوره خلال إلقاء كلمته فى أكتوبر الماضى فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، حيث قال إن طبيبه أخبره عن إصابته بالمرض وأنه سيتعامل معه وكأنه "صداع" ليس أكثر وأنه سينتصر عليه، إلا أن حالته تأخرت خلال اليومين الماضيين وتم نقله إلى المستشفى، وتراجعت حالته الصحية بدرجة كبيرة وتوقفت وظائف الكبد، وفقد النطق تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى توفى متأثرًا بالمرض.