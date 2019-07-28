شكرا لقرائتكم خبر عن زينة الداودية تغنى فى مهرجان جوهرة الموسيقى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مطربة الأغنية الشعبية المغربية زينة الداودية لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى مدينة الجديدة، خلال مشاركتها في فعاليات ثانى ليالى مهرجان جوهرة الموسيقي، وذلك مساء السبت 3 أغسطس. وتعتبر هند الحنونى الشهيرة بلقب زينة الداودية، إحدى رائدات الموسيقى الشعبية المغربية حاليًا، وانطلقت فى رحلتها الفنية منذ أكثر من 10 سنوات، وبدأتها بالغوص فى غمار موسيقى الراى، ولُقبت بـ"الشابة زينة"، قبل أن تطارد شغفها الحقيقى بفن العيطة أى الموسيقى الشعبية، ومن أشهر أغانيها "سيدتى" "نسمح وماننساش" و"قلبى نداويه"، وخاضت أولى تجاربها باللهجة المصرية عبر أغنية "أنا لو". Advertisements

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