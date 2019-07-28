صورة| كارمن سليمان عن "زين": "بيحب الصيف زينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: تقضي المطربة كارمن سليمان إجازتها الصيفية صحبة زوجها مصطفى جاد وابنهما زين، في أحد الشواطئ المصرية. نشرت كارمن صورة لابنها زين، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "زنزونة بيحب الصيف زيي أنا وباباه.. ربنا يحفظهم ليا يا رب". يذكر أن كارمن سليمان تواصل تحضيرات ألبومها الخليجي الأول، استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.



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