حورية فرغلي تنشر صورة جمعتها بالرئيس التونسي المؤقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة حورية فرغلي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بالرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر وحرمه.
وكتبت حورية فرغلي: "ربنا يحفظ تونس وشعبها، فكل مؤسساتها ومواطنيها يحترمون الدستور والقانون وتسليم السلطة بدون عقبات، بعد رحيل الرئيس الباجي قائد السبسي المناضل الوطني الصادق، ورجل الدولة الذي وهب نفسه وحياته للعمل الوطني".
وأضافت: "لقد كان لي الشرف في أبريل العام الماضي بالالتقاء بالسيد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي آنذاك الوقت السيد الرئيس محمد الناصر وحرمه بمنطقه الحمامات بتونس، وتشرفت بأن تجمعني هذه الصوره بهما، ربنا يوفقك".
يُذكر أن محمد الناصر أدي اليمين الدستورية رئيسًا لتونس بشكل مؤقت، بعد وفاة الباجي قائد السبسي.
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