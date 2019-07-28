بالصور.. صبحي والسقا وبدير والرداد وأبو رية في عزاء فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء في الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

ويتلقى نجلا فاروق الفيشاوي، العزاء في والدهما الراحل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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وحضر العزاء حتى الآن عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنان كمال أبو رية، الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنان الكبير محمد صبحي، الفنانة فيفي عبده، الفنانة إلهام شاهين، الفنان حسن الرداد.

كما حضر العزاء الإعلامي وائل الإبراشي، الفنان عهدي صادق، الفنان مصطفى هريدي، الفنان محمد الشقنقيري، الفنان أحمد بدير، نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، الفنان عماد رشاد، الفنانة إنجي المقدم، الفنان أحمد السقا.

ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، عن عالمنا يوم 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفن بمقابر الأسرة بالمنوفية.