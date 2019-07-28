جلسة تصوير لريا أبي راشد في هاواي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورًا لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في ولاية هاواي الأمريكية.
ظهرت ريا في الصور بفستان طويل من اللون الفيروزي. وكان آخر ظهور لها حين وقعت ضحية مقلب رامز جلال في برنامج "رامز في الشلال".
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