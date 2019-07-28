"أوس أوس": إن شاء الله الزمالك يكسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر: علق الفنان محمد أسامة نجم مسرح مصر الشهير بـ"أوس أوس"، على لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، متمنيًا الفوز للأبيض. نشر أوس أوس صورة له بتيشيرت الزمالك، جمعته بالفنان محمد عبد الرحمن الذي ارتدى تيشيرت الأهلي، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "إن شاء الله الزمالك يكسب؟! ايه توقعاتكوا للماتش ده؟ واللي هيتوقع صح أستاذ محمد عبدالرحمن هيعزمه على الغداء يوم الأربعاء". Advertisements يذكر أن الفنان أوس أوس بدأ تصوير دوره في مسلسل "روحين فى زكيبة" الأسبوع الماضي. وجمعته المشاهد الأولى بحمدي الميرغني. والمسلسل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

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