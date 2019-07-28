بالصور.. بدء عزاء فاروق الفيشاوي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
بدأ منذ قليل، عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وكان الفنان أحمد الفيشاوي، قد حضر بصحبة والدته الفنانة سمية الألفي، وزوجته ندى الكامل، وشقيقه عمر الفيشاوي، لتلقي العزاء في والدهما النجم الكبير.
وحضر العزاء منذ الدقائق الأولى عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان محمد الشقنقيري، الفنان عهدي صادق.
ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، عن عالمنا يوم 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفن بمقابر الأسرة بالمنوفية.
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