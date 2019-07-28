عن صورته مع النجوم.. عباس أبو الحسن: متجمعين عند النبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي والمخرج مروان حامد.

كتب أبو الحسن معلقًا: "ثلاتة من دول عملوا (إبراهيم الأبيض)، ثلاثة من دول عملوا (عمارة يعقوبيان) ثلاثة من دول عملوا (الفيل الأزرق ١ و ٢)- متجمعين عند النبي".

يُذكر أن الفنان عباس أبو الحسن تعاون كسيناريست مع المخرج مروان حامد والفنان أحمد السقا في فيلم "إبراهيم الأبيض". ​