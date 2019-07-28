- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
نشر الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي والمخرج مروان حامد.
كتب أبو الحسن معلقًا: "ثلاتة من دول عملوا (إبراهيم الأبيض)، ثلاثة من دول عملوا (عمارة يعقوبيان) ثلاثة من دول عملوا (الفيل الأزرق ١ و ٢)- متجمعين عند النبي".
يُذكر أن الفنان عباس أبو الحسن تعاون كسيناريست مع المخرج مروان حامد والفنان أحمد السقا في فيلم "إبراهيم الأبيض".
كانت هذه تفاصيل خبر عن صورته مع النجوم.. عباس أبو الحسن: متجمعين عند النبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.