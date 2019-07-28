رحيل الرئيس التونسي يلغي 3 حفلات لفايا يونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة فايا يونان، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة لها من تونس، حيث أحيت خمس حفلات من أصل ثماني، تأجل منها ثلاث حفلات بسبب رحيل الرئيس التوني الباجي قائد السبسي.

كتبت فايا: "الرحلة الأخيرة لتونس وجولة الحفلات عرّفتنا على وجوه جديدة ومناطق جديدة، ومع كل ساعة كانت عم بتمرّ كانت محبة هالبلد وناسها وأهلها بتكبر في قلوبنا، عملنا خمس حفلات من أصل تمانية، ولكن بسبب وفاة الرئيس التونسي الرحمة لروحه، والحداد يلي عمّ البلد، تأجلت باقي حفلات الجولة وعشرات الحفلات والمهرجانات الأخرى".

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وأضافت: "حتى بالأزمات والظروف غير العادية تونس نموذج رائع وحضاري، ولمّا شعب بأكمله بيعطي الفرح والفن والثقافة حقها هالقد، فهو أكيد رح يعطي الحزن وفترة الحداد حقها بكل وعي ورقي واحترام، مني ومن كل الفريق، شكراً قرطاج وقفصة وصفاقس وسوسة والمهدية (صور اكتر من الحفلات قريباً) ويا رب لقاءاتنا ب "نابل، بنزرت وجربة" ما تتأخر كتير ونرجع نلتقي عن قريب، هالصورة مأخودة في جنوب تونس، نحن وعالطريق ل قفصة".

وطرحت المطربة السورية فايا يونان مؤخرًا أحدث أغانيها "يمكن نسى"، بخاصية الفيديو كليب، عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي الأغنية الرابعة من الألبوم. ​