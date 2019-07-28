صلاح عبدالله يصلح لعزاء فاروق الفيشاوي

ظهر الفنان صلاح عبد الله في عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والمقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
يشار أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعاتالأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.
يذكر أن جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، شيعت يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.
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