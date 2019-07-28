بالصور.. دنيا سمير غانم تقدم واجب العزاء في فاروق الفيشاوي

قدمت الفنانة دنيا سمير غانم واجب العزاء في النجم الكبير فاروق الفيشاوي، والمقام بمسجد الشرطة، في مدينة الشيخ زايد.
يذكر أن آخر أعمال النجم فاروق الفيشاوي مسرحية "الملك لير"، وهي بطولة كل من يحيى الفخراني، أحمد عزمي، رانيافريد شوقي، ريهام عبد الغفور، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، ناصر سيف، أيمن الشيوي، محمد فهيم، هبة مجدي، حمادة شوشة، ومن إخراج تامر كرم.
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