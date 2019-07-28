في حوار خاص مع الفنانة ياسمين على عقب حفلتها الغنائية التي أقيمت في جامعة مصر في مدينة السادس من أكتوبر حيث تم سؤالها عما يأتي:- وقالت علي: أنا سعيدة للغاية وأن هذه كانت فرصة للتعارف مع الجمهور خاصة وانني لاول مرة أقيم حفلة في جامعة مصر فلازلت اتعود على الأمور وانا بالنسبة لهم لأول مرة يروني لكن أن أحسهم كأهلي وكالذين في الأوبرا .
وأضافت أن الإقبال كان متوسطا واتمنى الحفلة القادمة تكون مبيعات التذاكر كاملة. وأشارت إلى أني في حياتي لم أحب ان أكون مثل أحد بل أريد ان أكون ياسمين.
واوضحت المطربة موقفها حول اغنية "نقابل الناس" بأن أحد الأشخاص قال لي أن صوتي ليس
وتابعت قائلة حول ما أشيع عنها من عدم حبها للغناء في الأفراح والفنادق أني زمان كنت أسمع أن الاعراس لها أناس تغني فيها و حفلات الفنادق لها أيضا اناس تتعامل فيها وأنا خريجة الأوبرا فالثقافة التي تعلمتها والتربية التي تربيتها في بيتي مع الأوبرا بالإضافة للفنان محمد صبحي صنعت مزيجا خاصا بأن هناك حدود لا يمكن تخطيها كما ان الفن عندي ليس مالا أبحث عنه بل هو هدف وان شاء الله سأحققه.
وأردفت الفنانة ياسمين علي أني أشكر الجماهير جدا فأنتم السبب في وجودي حتى لو كان الإسم مازال صغيرا وغير معروف ولكنه سيكبر بكم انتم واتمنى دائما أن تظلو تدعموني وفي ظهري وان اكون عند حسن ظنكم بي وان ما اقوم به ينال إعجابكم.
كانت هذه تفاصيل خبر في حوار خاص للوفد.. المطربة ياسمين علي تروي أسرار بداية طريق نجاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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