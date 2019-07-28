في حوار خاص للوفد.. المطربة ياسمين علي تروي أسرار بداية طريق نجاحها

في حوار خاص مع الفنانة ياسمين على عقب حفلتها الغنائية التي أقيمت في جامعة مصر في مدينة السادس من أكتوبر حيث تم سؤالها عما يأتي:- وقالت علي: أنا سعيدة للغاية وأن هذه كانت فرصة للتعارف مع الجمهور خاصة وانني لاول مرة أقيم حفلة في جامعة مصر فلازلت اتعود على الأمور وانا بالنسبة لهم لأول مرة يروني لكن أن أحسهم كأهلي وكالذين في الأوبرا .

وأضافت أن الإقبال كان متوسطا واتمنى الحفلة القادمة تكون مبيعات التذاكر كاملة. وأشارت إلى أني في حياتي لم أحب ان أكون مثل أحد بل أريد ان أكون ياسمين.

واوضحت المطربة موقفها حول اغنية "نقابل الناس" بأن أحد الأشخاص قال لي أن صوتي ليس

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جيدا ورديء فدخلت إلى غرفتي وأمسكت بهاتفي وقمت بتسجيل نقابل الناس ونمت بعدها وعندما استيقظت وجدت ما حدث ويمكن أن أسميه أول نجاح لي ولكن قبله كان الاستاذ محمد صبحي كان نجاحا صغيرا وبعد الفيديو لابد من أن أرجع الحق غلى اصحابه حسث ان الفضل كان للناس الذين قامو بمشاركة الفيديو وكانو من الجانبين من الفن والمتابعين حيث ان الذين في الفن قالو لي تفضلي معنا والمتابعين كانو سعداء جدا بي كذلك الأستاذة منى الشاذلي والذي لم أول لقاء لي بل كان هناك الكثير من اللقاءات لي ولكن هذا كان الاهم حيث كان الشيء الذي رأني الناس منه وفتح لي بابا لم أكن سأستطيع فته لسنتين قادمتين.

وتابعت قائلة حول ما أشيع عنها من عدم حبها للغناء في الأفراح والفنادق أني زمان كنت أسمع أن الاعراس لها أناس تغني فيها و حفلات الفنادق لها أيضا اناس تتعامل فيها وأنا خريجة الأوبرا فالثقافة التي تعلمتها والتربية التي تربيتها في بيتي مع الأوبرا بالإضافة للفنان محمد صبحي صنعت مزيجا خاصا بأن هناك حدود لا يمكن تخطيها كما ان الفن عندي ليس مالا أبحث عنه بل هو هدف وان شاء الله سأحققه.

وأردفت الفنانة ياسمين علي أني أشكر الجماهير جدا فأنتم السبب في وجودي حتى لو كان الإسم مازال صغيرا وغير معروف ولكنه سيكبر بكم انتم واتمنى دائما أن تظلو تدعموني وفي ظهري وان اكون عند حسن ظنكم بي وان ما اقوم به ينال إعجابكم.