شاهد..خالد زكي يصل لعزاء فاروق الفيشاوي

حرص الفنان خالد زكي على أداء واجب العزاء في الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد. مدينة الشيخ زايد. يذكر أن جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، شيعت يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية. الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

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