وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم تصل عزاء فاروق الفيشاوي

حرصت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم على تأدية واجب العزاء في الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

يذكر أن آخر أعمال النجم فاروق الفيشاوي مسرحية "الملك لير"، وهي بطولة كل من يحيى الفخراني، أحمد عزمي،

رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، ناصر سيف، أيمن الشيوي، محمد فهيم، هبة مجدي، حمادة شوشة، ومن إخراج تامر كرم.