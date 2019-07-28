آيتن عامر برفقة زوجها في عزاء فاروق الفيشاوي

ظهرت الفنانة آيتن عامر برفقة زوجها في عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والمقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. وحرص العديد من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان الراحل. يذكر أن جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، شيعت يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية. الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

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